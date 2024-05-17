За песни Нуртаса – 1 млн, за хиты Шамши – 22 тыс. тенге: невестка Калдаякова заявила о мизерных выплатах

На брифинге в СЦК на тему интеллектуальной собственности выступила невестка Шамши Калдаякова – Ботагоз. Она заявила о мизерных выплатах их семье за хиты композитора, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть необходимость проведения Минюстиции проверки деятельности Казахстанского авторского общества, потому что мы являемся наследниками (авторского права на хиты Калдаякова – прим.авт.), членами этого общества, но мы недовольны управлением нашими правами.

До 2019 года ситуация была более или менее адекватная, получали выплаты. После 2019 года выплаты прекратились. Сейчас они идут в мизерном количестве – буквально вчера за квартал мы получили 22 тысячи тенге за использование произведений Шамши Калдаякова, автора 55 хитов. Это кроме гимна, потому что сейчас гимн – собственность государства", — заявила Ботагоз Калдаякова.

Она добавила, что является директором фонда имени Калдаякова, который проводит большое количество мероприятий, а средства на них постоянно приходится искать.

"Я поделюсь своей болью: я, как директор фонда, устала ходить и просить спонсоров. Это нереально, учитывая, что мы знаем, что действительно большие суммы собираются, в частности, Казахским авторским обществом на имя Шамши Калдаякова", — заявила Ботагоз.

В пример она привела выплаты автору текстов песен Кайрата Нуртаса. По ее словам, за стихи автор получает от 1 млн тенге. Ботагоз Калдаякова считает, что нужно добиваться того, чтобы все популярные авторы получали такое вознаграждение.

"Где деньги?"

За прошлый год владельцы авторских прав в Казахстане недополучили более 500 млн тенге. Об это заявила директор департамента интеллектуальной собственности Министерства юстиции Шолпан Абдреева.

"За 2023 год организациями по коллективному управлению было собрано свыше 1 миллиарда тенге, точнее 1 миллиард 550 миллионов 346 тысяч 423 тенге. Из собранной суммы выплачено авторам всего 439 миллионов 192 тысячи тенге. То есть, как видим, это даже менее половины суммы не выплачено. Соответственно, возникает вопрос — где эти деньги?", — заявила спикер.

Как сообщила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, ведомство будет инициировать проверку по имеющейся жалобе. Задача – прозрачное распределение средств, ведь авторы при этом должны получать 70% собранных средств.

Напомним, летом прошлого года Минкультуры разработало поправки в нормы финансирования государственных концертов и мероприятий. В документе, опубликованном на портале "Открытых НПА", были названы примерные гонорары ряда артистов.

Отмечалось, что на стоимость услуг влияют статус и авторитет артистов, а также высокий уровень исполнительского мастерства и время репетиционных периодов. К примеру, гонорар Розы Рымбаевой указывался в 5 млн тенге, Димаша Кудайбергена — от 10 млн тенге и выше, певца Райм — от 2,5 млн тенге, Марии Мудряк — от 5,5 млн тенге.

Сразу после выхода информации в Минкультуры поспешили опровергнуть данные о гонорарах, отметив, что в государственных концертах артисты якобы участвуют на безвозмездной основе.

В марте этого года в акимате Павлодара назвали гонорары Розы Рымбаевой и Кайрата Нуртаса, которых пригласили для выступления на "Наурыз мейрамы". Сообщалось, что общий гонорар составляет 10 млн тенге.