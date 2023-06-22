Гонорары Димаша, Рымбаевой, Раима и других артистов за госконцерты назвали в Минкультуры

Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минкультуры разработало поправки в нормы финансирования государственных концертов и мероприятий. В документе, опубликованном на портале "Открытых НПА", были названы примерные гонорары ряда артистов.

Министерство культуры и спорта вынесло на публичное обсуждение проект приказа о нормативах финансирования социально значимых мероприятий в области культуры.

В сравнительной таблице специалисты приводят примеры гонораров казахстанских исполнителей.

Сообщается, что на проведение праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных национальным и государственным праздникам, на стоимость услуг влияют статус и авторитет артистов, а также высокий уровень исполнительского мастерства и время репетиционных периодов (в зависимости от формата мероприятия от 3-7 дней и более).

"В зависимости от формата, одновременно могут включить несколько артистов обладающих званиями Қазақстанның Еңбек Ері, Народный артист СССР, Народный артист Казахской ССР, Народный артист Казахстана данной категории. Например:

Алибек Днишев – от 5 000 000 тенге;

Роза Рымбаева – 5 000 000 тенге;

Айман Мусаходжаева – 5 000 000 тенге;

Усенбаева Нуржамал – от 2 000 000 тенге и многие другие", – говорится в таблице.

Представители Минкультуры пишут, что исходя из практики, если в проекте участвуют несколько артистов категории Заслуженный артист Казахстана, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной премии в области литературы и искусства, обладатель нагрудного знака "Мәдениет қайраткері", обладатель нагрудного знака "Мәдениет саласының үздігі", стоимость предоставляемых услуг в реальности может достигать до 20% от стоимости мероприятия и выше, что превышает процентное соотношение.

Здесь в пример приведены гонорары следующих артистов:

Димаш Кудайберген – от 10 000 000 тенге и выше;

– от 10 000 000 тенге и выше; Майра Мухаммедкызы – 3 000 000 тенге

Алишер Каримов – 1 500 000 тенге;

Асылбек Енсепов – от 1 300 000 тенге;

Медет Чотабаев – от 1 250 000 тенге;

Алтынай Жорабаева – от 1 500 000 тенге;

Нурлан Абдуллин – от 1 000 000 тенге;

Жанар Дугалова – от 1 500 000 тенге;

Айгуль Улкебаева – 700 000 тенге;

Тамара Асар – 1 200 000 тенге.

"Проведя анализ проведенных обществом мероприятий следует, что на услуги по обеспечению участия артистов данной категории расходуется до 20% бюджета мероприятия", – добавляют специалисты.

Также в документе перечисляются гонорары и других исполнителей:

Мария Мудряк – 5 500 000 тенге;

Мирас Жугунусов – 5 500 000 тенге;

Ернар Садырбай – от 2 500 000 тенге;

Мади Сыздиков – от 700 000 тенге;

Райм (Райымбек Бактыгереев) – от 2 500 000 тенге;

– от 2 500 000 тенге; Koba (Қобыланды Болат) – от 2 000 000 тенге;

Мирас Жугунусов – 5 500 000 тенге;

Дастан Оразбеков – от 1 500 000 тенге;

Али Окапов – от 2 500 000 тенге;

Садриддин Наджмиддин – от 2 000 000 тенге;

Тұрар – от 1 000 000-3 000 000 тенге;

Madi Rymbaev – от 1 500 000 тенге.

Ранее мы писали о том, какие гонорары запрашивали казахстанские звезды за свои выступления во время карантина. Тогда журналисты выяснили, что многие артисты снизили ставки, чтобы сделать свои выступления для казахстанцев более доступными.

Так, сообщалось, что Ерке Есмахан ранее зарабатывала за выступление на торжествах 7 тысяч долларов (более 2,8 млн тенге по действующему в 2020 году курсу). Однако во время карантина она снизила стоимость до 5 тысяч долларов (порядка 2 млн тенге).

Кайрат Нуртас запрашивал на тот момент 8 тысяч долларов (около 3,3 млн тенге).

А Мадина Садвакасова за исполнение песни на свадьбе получала 1 млн тенге. Помимо гонорара, певица запрашивала билет на самолет на две персоны и гостиницу.

В прошлом году казахстанский продюсер Алуа Конарова высказывалась о гонорарах российских звезд в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025945-gonorary-dimasha-rymbaevoy-raima-i-drugih-artistov-za-goskontserty-nazvali-v-minkultury/