Гонорар Розы Рымбаевой и Кайрата Нуртаса назвали в акимате Павлодара

В Павлодаре на "Наурыз мейрамы" в этом году выступят Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас. На центральной площади установят большую сцену, а также различные тематические площадки. Как стало известно, львиная доля затрат уйдет именно на гонорары артистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Празднование Наурыза в 2024 году в Павлодаре вновь решили провести на центральной площади. Несколько лет подряд организовывали площадки с концертами в разных микрорайонах города. Сейчас же ведут подготовку к проведению мероприятия на привычном для многих жителей месте.

Планируют культмассовые мероприятия, в том числе спортивные, выступление местных творческих коллективов.

Петь для павлодарцев будут Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас, на которых потратили больше всего денег, выделенных на праздник.

"Основная сумма празднования ушла, конечно, на наших звезд. Мы понимаем, что и Роза Рымбаева, и Кайрат Нуртас - это достаточно затратные звезды. Общий гонорар составляет около 10 миллионов", - сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.

В акимате отметили, что раздачи бесплатных угощений не будет, но площадки с продажей национальных блюд организуют. Связано это с тем, что многие в данный момент постятся и в месяц Рамазан подразумевается повсеместный отказ от еды и питья.

Напомним, в 2023 году Минкультуры разработало поправки в нормы финансирования государственных концертов и мероприятий. В документе, опубликованном на портале "Открытых НПА", были названы примерные гонорары ряда артистов.

Отмечалось, что на проведение праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных национальным и государственным праздникам, на стоимость услуг влияют статус и авторитет артистов, а также высокий уровень исполнительского мастерства и время репетиционных периодов. Так, гонорар Розы Рымбаевой указывался в 5 млн тенге.