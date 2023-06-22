Минкультуры опровергло данные о гонорарах казахстанских звезд за госконцерты

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня на портале "Открытых НПА" появилась информация о гонорарах казахстанских артистов за госконцерты. Позже в пресс-службе Минкультуры заявили, что данные ошибочны, передает корреспондент NUR.KZ.

"На портале "Открытые НПА" была опубликована ошибочная информация о гонорарах казахстанских артистов. Отметим, что артисты часто участвуют в государственных концертах на безвозмездной основе. Многие из них принимают активное участие в благотворительных концертах", – сообщили представители Министерства культуры и спорта.

Отмечается, что руководство комитета культуры не принимало решений об увеличении расходов на проведение госконцертов.

Напомним, в информации, появившейся ранее в открытом доступе, говорилось о том, что на гонорары артистов влияют их статус и авторитет, а также высокий уровень исполнительского мастерства и время репетиционных периодов.

В пример приводились гонорары некоторых казахстанских звезд. Так, Роза Рымбаева якобы получала за выступления 5 млн тенге, Раим – от 2,5 млн тенге, а Димаш Кудайберген и вовсе – от 10 млн тенге и выше.

При этом несколько лет назад мы писали о том, какие гонорары запрашивали казахстанские звезды за свои выступления во время карантина. Тогда журналисты выяснили, что многие артисты снизили ставки, чтобы сделать свои выступления для казахстанцев более доступными.

Так, сообщалось, что Ерке Есмахан ранее зарабатывала за выступление на торжествах 7 тысяч долларов (более 2,8 млн тенге по действующему в 2020 году курсу). Однако во время карантина она снизила стоимость до 5 тысяч долларов (порядка 2 млн тенге).

Кайрат Нуртас запрашивал на тот момент 8 тысяч долларов (около 3,3 млн тенге).

А Мадина Садвакасова за исполнение песни на свадьбе получала 1 млн тенге. Помимо гонорара, певица запрашивала билет на самолет на две персоны и гостиницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025964-minkultury-oproverglo-dannye-o-gonorarah-kazahstanskih-zvezd-za-goskontserty/