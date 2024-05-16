Заморозки и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ряде областей Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 мая утром и днем на юге, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, востоке, в центре Мангистауской области прогнозируют сильный дождь, гроза. Ветер северный днем на западе, востоке, в центре области 15-20 м/с.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на севере Павлодарской области тоже ожидаются заморозки 1 градус.

В пятницу в южной половине, центре, горных районах области Жетісу возможна гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

А на северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

17 мая днем на западе, юге Акмолинской области будет гроза. Ночью на северо-востоке области тоже ожидаются заморозки 1 градус.

Завтра днем в горных районах Жамбылской области прогнозируется гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

17 мая утром и днем в центре Кызылординской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. 17 мая на севере, востоке, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В пятницу в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный, северный ночью на юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки 1 градус. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Также ночью на востоке области Абай ожидается туман, на севере области заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, а в Уржарском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 мая ночью и утром на западе, севере, в центре Карагандинской области обещают туман. На юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре порывы 15-20 м/с. В центре области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

16, а также ночью 17 мая в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования локальных селевых потоков на реках Киши Алматы и Улкен Алматы в Алматинской области.

Напомним, что в связи с ухудшением погоду в Алматы в ДЧС южной столицы обратились к горожанам. Сообщалось, что 16-18 мая ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках - возможны разливы и подтопления.

В связи с этим жителей данных районов попросили очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или непосредственной близости.