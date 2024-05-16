Дождливый четверг ждет жителей двух мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 16 мая - в двух мегаполисах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 6,1 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.
Напомним, накануне в акимате Алматы предупреждали, что в городе ожидаются проливные дожди. В связи с непогодой коммунальные службы южной столицы приведены в готовность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101352-dozhdlivyy-chetverg-zhdet-zhiteley-dvuh-megapolisov-kazahstana/