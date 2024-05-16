Сильные дожди и ветер в Алматы: в ДЧС обратились к гражданам

С сегодняшнего дня в Алматы прогнозируют проливные дожди, а также сильный ветер и грозу. В ДЧС в связи с этим обратились к гражданам с предупреждением, передает NUR.KZ.

С вечера 16 мая в ночь на 17 мая в Алматы обещали проливной дождь. Сильные осадки с грозой и ветер до 17-22 м/с синоптики прогнозируют и в пятницу днем.

В горных районах, прилегающих к мегаполису, 16-18 мая ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках - возможны разливы и подтопления.

В связи с этим жителей данных районов попросили очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или непосредственной близости.

Наряду с этим ДЧС не рекомендует алматинцам оставлять машины под деревьями, а также:

по возможности, оставаться в помещениях;

плотно закрыть двери и окна в доме;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

При этом нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

О непогоде алматинцев ранее предупреждали в акимате - там сообщали о выпадении интенсивных осадков в виде дождя высотой местами до 20 мм. Накануне коммунальщики очистили арычные сети, арычные переходы и "ловушки" для случайного мусора. Уже вывезено около 865 тонн мусора, смета и ила.

Кроме того, горожан призвали на засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. В противном случае нарушителей будут наказывать.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана, в том числе и в Алматы. Сообщалось, что в южной столице погода ожидается без осадков, температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Синоптики также сообщали, какой будет погода в мае по Казахстану. Так, в течение месяца прогнозировали неустойчивый характер погоды - дождь с грозой и порывистым ветром, в отдельные дни - с выпадением града. Ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в южной половине - до +30...+40 градусов.