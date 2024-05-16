Займет не один год: в Бурабае начали удалять надписи со скал (фото)

В государственном нацпарке "Бурабай" приступили к очистке скал от надписей, оставленных туристами. Ожидается, что работы займут больше года, передает NUR.KZ со ссылкой на нацпарк.

Как сообщается на официальной Instagram-странице нацпарка, практически все скалы вдоль берегов озера Бурабай, в том числе стоящий в воде Жумбактас, обезображены вандальными росписями. Большинство надписей на скалах являются многослойными, толщиной до 1 см, и сложными для удаления.

"Специалисты считают, что работа по удалению надписей на скалах займет не один год. На удаление одной буквы площадью 10 квадратных сантиметров требуется от 30 до 50 минут. Время удаления зависит от свойства и толщины нанесенной краски", - говорится в сообщении нацпарка.

Работу по очистке территории нацпарка от вандальных надписей по очереди проведут все лесничества нацпарка.

Первыми начали инспекторы Боровского лесничества. Они очистят наиболее загрязненные и часто посещаемые туристами участки скальных обнажений гор Болектау, Кокшетау, Жеке батыр.

Отмечается, что символ Борового - скалу Жумбактас - начнут очищать зимой, когда на озере встанет лед.

"Мы очень просим гостей парка относиться к своему отдыху ответственно, беречь природу, пресекать все случаи скального вандализма или сообщать о них нам", - обратился к туристам инспектор ГНПП "Бурабай" Кайырбай Балтабаев.

Национальный парк Бурабай расположен в Акмолинской области и занимает площадь 129,3 тыс. га. Часть Казахского мелкосопочника, хвойные леса, чистые озера, среди которых Бурабай, включены в особый природный фонд страны.

С XIX века местность славится как санаторно-курортная. Основная часть флоры состоит из сосен, есть березы, осины, кустарники. Здесь водятся олени, лоси, кабаны, косули, белки, горностаи, ласки. На озерах множество водоплавающих птиц.

Добавим, что летом прошлого года казахстанцы высказывали недовольство высокими ценами на отдых в Щучинско-Боровской курортной зоне. На их претензии ответил аким Акмолинской области.

Позже об отдыхе в Бурабае высказался депутат мажилиса Марат Башимов. Особое возмущение депутата вызвали платные туалеты в нацпарке. Он назвал ситуацию неприемлемой.