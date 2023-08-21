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"Обдираловка начинается со въезда": депутат об отдыхе в Боровом (видео)

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Поляна Абылай-хана в Боровом
Поляна Абылай-хана в Боровом. Фото: facebook.com/marat.bashimov

Депутат мажилиса Марат Башимов выразил недовольство платными туалетами в национальном парке "Бурабай" в Акмолинской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мажилисмен поделился фотографией и видеороликом с казахстанского курорта. Он отметил, что посмотреть поляну Абылай-хана, расположенную в нацпарке "Бурабай", приезжают люди не только из Казахстана, но и из других стран.

"Но обдираловка начинается со въезда: "Плати". Ладно все это! Но когда видишь картину, где мама с тремя детьми стоит возле туалета и надо за каждого платить по 150 тенге, - это вызывает возмущение", - написал Башимов.

Он отметил, что платить за то, чтобы посмотреть историческое место, - приемлемо, однако "обдираловка на человеческой, природной нужде", - это наглость.

"Напрашивается вопрос к руководству акимата Акмолинской области: что за политика такая, где вместо того, чтобы сделать бесплатные туалеты, они думают как набить карманы? Совесть должны иметь", - заключил депутат.

Отметим, что в начале лета казахстанцы уже жаловались на дороговизну отдыха в Щучинско-Боровской курортной зоне, а также сетовали, что в сезон не хватает туалетов и урн. Некоторые заявляли, что дешевле отдохнуть в Турции.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ответил на возмущения казахстанцев. Он заявил, что с каждым годом все больше туристов посещают эту курортную зону.

Напомним также, что ранее о туризме в Казахстане высказался президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что потенциал этой отрасли до конца не раскрыт.

"В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны. Для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса.

Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов", - сказал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033216-obdiralovka-nachinaetsya-so-vezda-deputat-ob-otdyhe-v-borovom-video/

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