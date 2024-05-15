Аким Караганды: Красивое лицо Кайрата Нуртаса висит в самых неподходящих местах

Аким Караганды Мейрам Кожухов вышел в город и возмутился состоянием остановок общественного транспорта, в частности, обилием рекламы и объявлений, передает NUR.KZ.

Чиновник на своей странице в Instagran опубликовал видео с улиц города.

"Представьте себе такую ситуацию: вот живете вы в собственном доме или квартире и вам на окна наклеили объявления, вы помыли и снова вам налепили бумажки с объявлениями, вы снова помыли, а вам, бац, и снова наклеили, но уже таким клеем, что ничем его не отмоешь. Обидно? Досадно? Раздражает?" - размышляет в посте аким Караганды.

Он отметил, что его злит, когда на остановки клеят объявления. Не обошел вниманием глава города и рекламу концерта популярного артиста.

"Я Кайрата Нуртаса не слушаю, но уже я его не очень начинаю… Потому что его лицо, красивое его лицо, везде висит в самых неподходящих местах, все остановки заклеены", - заявил Мейрам Кожухов.

Градоначальник обратился к расклейщикам объявлений.

"Хочется сказать этим людям - соцсети для чего? Они дадут вам больше охвата, чем как попало наклеенные плакатики, которые со временем вообще превращаются в ужас. А ужас для наших ребят - это все отмывать, особенно этот непонятный клей, который ничем не ототрешь. Все это очень портит внешний вид города", - возмутился аким Караганды.

Как заверил глава города, на каждую остановку уже повесили специальные доски для объявлений.

"Клейте туда, если будете продолжать лепить, где вздумается, будем наказывать", - предупредил аким.

Также градоначальник предложил еще один способ борьбы с неправильно размещенными объявлениями и рекламой.

"Вот он повесил не туда. Дайте задание всем сотрудникам - пусть по ночам ему звонят, пусть в выходные дни ему звонят, пусть ему звонят круглые сутки и говорят: "Ты неправильно повесил объявление". В следующий раз будет думать", - посоветовал аким.

Напомним, Мейрам Кожухов занимает свой пост с января прошлого года. До этого он работал заместителем градоначальника.

В марте этого года аким Караганды рассказал о взломе своего телефона и попросил ничего пока ему не отправлять и не реагировать на сообщения.

Также Мейрам Кожухов обращался к жителям Караганды из-за проблем с электричеством, которые были вызваны высокой нагрузкой на электросети обогревателями. Он призвал горожан немного потерпеть и не напрягать сети, чтобы избежать больших проблем.