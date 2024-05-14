"Недопустимо для нормального человека": глава Минэкологии - о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане

Глава Минэкологии на брифинге в кабмине прокомментировал инцидент с жестоким обращением с животными в селе под Алматы, где живых лошадей содержали вместе с мертвыми, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что касательно содержания животных и их состояния в Казахстане есть закон "О ветеринарии". Есть также Уголовный кодекс и КоАП.

"На все случаи обращения с животными исторически сложились и есть определенные нормы. Тем более они ужесточаются. Сейчас вот новый закон появился: его еще нужно доводить до ума, конечно, но, тем не менее, закон "Об ответственном обращении с животными" есть. То есть я в этой части не вижу проблемы.

Проблема в другом – в отношении людей к животным. Вы знаете, что такое недопустимо для нормального человека — чтобы содержать здоровых животных с мертвыми. Здесь есть и моральный аспект. Я думаю, что мы все понимаем. Закон есть, факты фиксируются, принимаются решения о наказании", — заявил министр.

Нысанбаев также напомнил, что в случае повторного нарушения законов есть и более серьезные нормы – статьи в Уголовном кодексе.

"Я думаю, что эти рецидивисты плохо кончат в любом случае", — резюмировал министр.

Сегодня глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев также прокомментировал недавний резонансный случай убийства депутатом собаки — он задавил ее на собственном авто. Ранее сообщалось, что хладнокровно задавивший собаку на авто — депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Также ранее в Павлодаре оштрафовали мужчину, который кидал камнями в людей и животных — пострадала собака.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).