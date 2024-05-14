Павлодарец забросал камнями добермана и был наказан

Жителя Павлодара оштрафовали после того, как он кидал камнями в людей и животных, передает Pavlodarnews.kz. Из-за его действий доберман одной из прохожих получил травмы.

По данным портала, в Южный отдел полиции города обратилась местная жительница. В своем заявлении она пояснила, что неизвестный мужчина кидал в прохожих и животных камни. В результате серьезно пострадал доберман женщины.

"Собака получила травмы головы и передней лапы, рассечения. Она у меня выставочная. Хорошо, что кирпич не попал кому-нибудь из людей в глаз или в висок", - цитирует издание женщину.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили, что мужчина оштрафован на 18 460 тенге - такое наказание предусмотрено ч. 1 ст. 407 Кодекса РК по административным нарушениям (КоАП РК).

Ранее сообщалось, что в городе Қонаев Алматинской области водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он также понес административное наказание.

Отметим, что согласно пункту 1 статьи 407 КоАП РК, жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей (или 18 460 тенге), на должностных лиц - в размере десяти МРП (или 36 920 тенге)‬.

То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати (73 840 тенге)‬, на должностных лиц - в размере сорока месячных расчетных показателей (147 680‬ тенге).