"Это же ужас": состояние школы в Алматинской области возмутило казахстанцев (видео)

В акимате Алматинской области отреагировали на видеоролик, на котором запечатлено состояние школы в селе Енбекшиарал - в здании образовались щели, сквозь которые видно улицу, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал egovpress.

"Жители села Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области не понимают, почему акимат знает о критическом состоянии школы, но ждет пока здание не рухнет на учащихся детей", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, что здание школы буквально разваливается -между стенами образовались трещины, сквозь которые видно улицу.

"Это же ужас! Кошмар!" - возмущается женщина, снимающая на видео состояние школы.

В областном акимате сообщили, что повреждения образовались после землетрясений в феврале этого года. Трещины в стенах и частичное разрушение фундамента было зафиксировано в 8 школах региона и одном колледже.

"В частности, повреждения обнаружены в Енбекшиаральской средней школе Жамбылского района. В настоящее время для всех пострадавших объектов образования ведется подготовка технических заключений и проектно-сметной документации, на основании которых будет произведен капитальный ремонт.

Финансирование ремонтных работ будет осуществлено за счет средств резерва на чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматинской области.

Отметим, ранее на состояние школы жаловались в другом районе Алматинской области - в Енбекшиказахском районе после землетрясение также пострадали некоторые здания. В частности, в одной из школ образовались трещины в 10-15 сантиметров. Отмечалось, что школу возвели всего 8 лет назад.

В марте после землетрясения трещины были обнаружены также в зданиях школ и вуза в Алматы.

Сообщалось, что в акимат южной столицы поступило более 150 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах Алматы.