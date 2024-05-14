Жара до 32 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 мая - в мегаполисах прогнозируют жару и дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают погоду без осадков. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 10,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.