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Еще две улицы частично перекрыли в Астане из-за ремонта

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Из-за ремонта дорожного полотна в жилом массиве Коктал-1 временно перекрыли участки на улицах Сулуколь и Ардагерлер, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, с 9 по 16 мая из-за среднего ремонта дорожного полотна будет перекрыто движение для автотранспорта в жилом массиве Коктал-1:

  • на улице Сулуколь на участке от ул. Енлик-Кебек до ул. Ардагерлер;
  • на улице Ардагерлер на участке от ул. Д.Бабатайулы до ул. Шугыла.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы на дорогах города не было заторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097983-eshche-dve-ulicy-chastichno-perekryli-v-astane-iz-za-remonta/

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