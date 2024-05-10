Еще две улицы частично перекрыли в Астане из-за ремонта

Из-за ремонта дорожного полотна в жилом массиве Коктал-1 временно перекрыли участки на улицах Сулуколь и Ардагерлер, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, с 9 по 16 мая из-за среднего ремонта дорожного полотна будет перекрыто движение для автотранспорта в жилом массиве Коктал-1:

на улице Сулуколь на участке от ул. Енлик-Кебек до ул. Ардагерлер;

на улице Ардагерлер на участке от ул. Д.Бабатайулы до ул. Шугыла.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы на дорогах города не было заторов.