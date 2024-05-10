Еще две улицы частично перекрыли в Астане из-за ремонта
Опубликовано:
Из-за ремонта дорожного полотна в жилом массиве Коктал-1 временно перекрыли участки на улицах Сулуколь и Ардагерлер, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, с 9 по 16 мая из-за среднего ремонта дорожного полотна будет перекрыто движение для автотранспорта в жилом массиве Коктал-1:
- на улице Сулуколь на участке от ул. Енлик-Кебек до ул. Ардагерлер;
- на улице Ардагерлер на участке от ул. Д.Бабатайулы до ул. Шугыла.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы на дорогах города не было заторов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097983-eshche-dve-ulicy-chastichno-perekryli-v-astane-iz-za-remonta/