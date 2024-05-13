Стоит ли ждать роста цен из-за новых жилищных программ, ответили в "Отбасы банке"

Управляющий директор - директор филиала АО "Отбасы банка" на брифинге в СЦК рассказал, могут ли новые жилищные программы спровоцировать рост цен на жилье в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сегодня напомнили, что в Казахстане на фоне запуска новых жилищных программ, как правило, растут цены на жилье. Они поинтересовались, не будет ли такого и в этот раз.

"Мы разъяснили порядок рассмотрения заявок. Сказали, что все жилье по данной программе, жилые дома будут согласовываться со специалистами "Отбасы банка". Строительные компании будут направлять нам стоимость жилья, которую они хотели бы продать по программе "Отау" и "Наурыз".

Наши специалисты проверят, соответствуют ли их цены рыночным ценам. И если они будут высокими, скажут, что их цены выше тех, что заложены в нашей программе и что не можем их принять. И если они (стройкомпания - прим. ред.) согласятся, то они будут включены в портал - на сегодня там 8 тыс. квартир, и когда включат, то строительная компания получит обязательство до конца года не повышать цены", - заявил Жансултан Матай.

По словам главы филиала, это один из механизмов - не допускать необоснованного роста цен на рынке жилья.

"К тому же, в целом по Казахстану в прошлом году заключено было около 360 тыс. ипотечных займов, из них "Отбасы банк" выдал всего 68 тыс. займов - это 18-20% ежегодных займов. А по программе "Отау" ожидается, что будет выдано всего 8 тыс. до конца года, это всего лишь 2%. Думаю, что такой минимальный процент не окажет влияние на рост цен", - резюмировал спикер.

Отметим, что за последний год стоимость жилья в Казахстане увеличилась. Квартиры на первичном рынке подорожали на 1,6%, а на вторичном - на 0,1% за год. Как правило, цены растут тогда, когда повышается спрос. Рост продаж есть, но он частичный.

При этом в апреле аналитики зафиксировали снижение цен на жилье во многих городах Казахстана. Сильнее всего они упали в Алматы.

В апреле аналитики выражали мнение, что серьезного снижения цен на казахстанском рынке жилья в 2024 году ждать не стоит. Наоборот, уже в этом году они могут вырасти на 10-15%.