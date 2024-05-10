На сколько жилье подорожало в Казахстане

По итогам апреля 2024 года жилье в Казахстане стоит немного дороже, чем год назад. Сильнее всего цены выросли в сфере аренды и на первичном рынке. Об их изменениях читайте в материале NUR.KZ.

Последние несколько месяцев можно было наблюдать некоторое снижение цен на жилую недвижимость на первичном и вторичном рынках Казахстана, однако в апреле 2024 года эта ситуация изменилась.

Так, если еще в марте цены на "вторичку" были немного ниже тех, что фиксировались год назад (на 2,3%), то теперь, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), они выше на 0,1%. За месяц их стоимость увеличилась на 1%, а с начала года – на 2,4%. Квадратный метр вторичного жилья в апреле в среднем стоил 507 719 тенге.

Первичный рынок за последний месяц испытал некоторое снижение – минус 0,4%. С начала года цены снизились на 0,2%. Однако в действительности квадратные метры все равно стоят на 1,6% больше, чем год назад. Средняя цена за "квадрат" составила 484 626 тенге.

Что касается рынка арендного жилья, то здесь за месяц цены выросли на 0,3%. В целом аренда сейчас стоит на 1,5% дешевле, чем в декабре 2023 года, но сразу на 3,1% дороже, чем год назад. В среднем по Казахстану съемное жилье сдается по 4 196 тенге за квадратный метр.

Изменение цен на арендное жилье в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Где цены выросли сильнее всего

В региональном разрезе на первичном рынке самый сильный рост цен был зафиксирован в Кокшетау – плюс 2,3% за месяц.

Также подорожание было зафиксировано в Уральске (на 0,7%), Актобе (на 0,5%) и Караганде (на 0,4%).

В четырех городах цены за месяц снизились: в Алматы – на 1%, в Костанае – на 0,3%, а также в Шымкенте и Павлодаре – на 1,3%. В остальных городах за месяц они не изменились. Напомним, что в Алматы цены снижались и ранее.

На вторичном рынке рекордсменом по росту цен стал Қонаев – плюс 5,1% за месяц. Следом идет Кокшетау – плюс 3,2%, а замыкает тройку антилидеров Астана – плюс 2,6%.

В Шымкенте цены на "вторичку" за месяц снизились на 3,1%, в Усть-Каменогорске – на 0,6%, в Костанае – на 0,3%, а в Семее – на 0,2%. Алматы отличился самым небольшим приростом – всего на 0,1% за месяц.

Примечательно, что в сфере аренды лидером по росту цен стал Уральск, где всего за месяц подорожание составило порядка 8,6%. Следом идет Петропавловск – плюс 3,1%, а на третьем месте оказался Шымкент – плюс 2,6%.

В Алматы аренда стала немного дешевле – всего на 0,3%, а в Астане цены почти не изменились.

В целом можно отметить, что самое дорогое жилье сейчас продается в Астане: первичный рынок – 575 214 тенге за "квадрат", а вторичный – 629 762 тенге.

Алматы отличился ценами на аренду – 5 108 тенге за квадратный метр. А вот цены на продажу, согласно данным аналитиков немного ниже, чем в столице: первичный рынок – 567 357 тенге, вторичный – 592 664 тенге.

Самое доступное жилье можно найти в Актобе: всего по 280 537 тенге за квадратный метр – в новостройках, а также 290 693 тенге – в сфере "вторички".

Стоимость жилья в разных городах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Важно отметить, что цены могут заметно отличаться. Связано это с методикой подсчета. Например, при анализе первичного рынка эксперты могут включить в подборку жилье, реализуемое по государственным программам, но только если нет подходящих квартир на коммерческом рынке.

При этом анализируются квартиры с тремя и менее комнатами как в чистовой, так и в черновой или черновой улучшенной отделке.

Что касается вторичного жилья, то здесь в учет берут квартиры со специально подобранными характеристиками: год постройки дома, материал, из которого он построен, квадратура и даже месторасположение – все эти показатели очень сильно влияют на итоговую цену. При выборке квартир идут наиболее представительные их виды.

Таким образом, можно увидеть некоторое расхождение между данными БНС и, например, ценами, представленными на сайтах объявлений – последние бывают заметно выше, так как владельцы указывают их с расчетом на торги.