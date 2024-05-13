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Жару выше 30 градусов и дожди обещают синоптики жителям Алматы на этой неделе

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Мальчик у фонтана
Мальчик у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней: в городе ожидаются дожди и жара выше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 мая в Алматы ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

14 мая ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 3,5 м/с.

15 мая вновь ожидается дождь. Средняя температура – плюс 26 градусов. Днем температура поднимется до плюс 31 градуса, а ночью – опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

16 мая в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,8 м/с.

17 мая снова ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

18 мая снова прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

19 мая, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099243-zharu-vyshe-30-gradusov-i-dozhdi-obeshchayut-sinoptiki-zhitelyam-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жару выше 30 градусов и дожди обещают синоптики жителям Алматы на этой неделе
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