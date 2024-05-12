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Град и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Град выпал
Град. Иллюстративное фото: Mohammad Sowaid / EyeEm / Getty Images

В ряде регионов Казахстана ожидаются плохие погодные условия завтра, 13 мая. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается сильный ветер - юго-западный порывы до 15-20 м/с.

13 мая днем на западе, севере, юге Акмолинской области возможны гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской области, а также в Алматы ожидаются гроза и град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.

В понедельник днем на западе, севере, в центре области Ұлытау - гроза. Ветер южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем на западе области порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

13 мая в Карагандинской области прогнозируют ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью в северной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На крайнем юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Также ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

А ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области пообещали туман. На юго-востоке Восточно-Казахстанской области - высокая пожарная опасность.

На юго-западе области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный 15-18 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

13 мая на западе, в пустынных районах Туркестанской области тоже сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

В понедельник днем на западе, севере Северо-Казахстанской области пообещали сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Утром и днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный на западе, в центре области 15-20 м/с. 13 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе - чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

13 мая днем на западе, севере Павлодарской области усилится ветер - порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области прогнозируется гроза, а днем гроза - на востоке, на юге области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. 13 мая на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099099-grad-i-groza-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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