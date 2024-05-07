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Грозы град и усиление ветра: о непогоде предупредили жителей 15 регионов Казахстана

Опубликовано:

Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 8 мая, в большинстве регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и возможного усиления ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе, севере области Ұлытау ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На юге, востоке Атырауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В области Жетісу ожидается ветер северо-восточный в центре, на востоке области порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097416-grozy-grad-i-usilenie-vetra-o-nepogode-predupredili-zhiteley-15-regionov-kazahstana/

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