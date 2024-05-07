До +27 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 7 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +24 градусов, а ночью – опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

В Астане также прогнозируются осадки. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью температура снизится до +9 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.

При этом в некоторых регионах на сегодня были объявлены штормовые предупреждения – в ряде областей ожидаются грозы, заморозки и сильный ветер.