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Прокуроры по делу Бишимбаева поздравили казахстанцев с праздниками (видео)

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Прокуроры Саяхат Нурбеков и Айжан Аймаганова
Прокуроры Саяхат Нурбеков и Айжан Аймаганова. Кадр из видео: t.me/GenPr

Прокуроры, получившие известность в ходе судебного процесса над Куандыком Бишимбаевым, поздравили казахстанцев с Днем защитника Отечества и Днем Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры появилось видеопоздравление от прокуроров Саяхата Нурбекова и Айжан Аймагановой.

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и граждане Казахстана! Прокуратура города Астаны поздравляет вас с Днем Победы, с 9 мая. Желаем вам счастья! Пусть в нашей стране всегда будет мир и спокойствие!" – отметил прокурор Саяхат Нурбеков.

При этом Айжан Аймаганова в свою очередь поздравила казахстанских мужчин с Днем защитника Отечества.

Напомним, также сегодня казахстанцев с Днем защитника Отечества поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в акимате Астаны и Алматы сообщали, по сколько получат ветераны в этих мегаполисах на День Победы. К слову, суммарно в двух крупнейших городах Казахстана остался 51 ветеран ВОВ.

Также в начале апреля мы писали о том, будут ли в этом году в Казахстане проводиться парады на 7 и 9 мая. Тогда в Минобороны сообщали, что таких мероприятий не запланировано из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097326-prokurory-po-delu-bishimbaeva-pozdravili-kazahstancev-s-prazdnikami-video/

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