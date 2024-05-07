Прокуроры по делу Бишимбаева поздравили казахстанцев с праздниками (видео)

Прокуроры, получившие известность в ходе судебного процесса над Куандыком Бишимбаевым, поздравили казахстанцев с Днем защитника Отечества и Днем Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры появилось видеопоздравление от прокуроров Саяхата Нурбекова и Айжан Аймагановой.

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и граждане Казахстана! Прокуратура города Астаны поздравляет вас с Днем Победы, с 9 мая. Желаем вам счастья! Пусть в нашей стране всегда будет мир и спокойствие!" – отметил прокурор Саяхат Нурбеков.

При этом Айжан Аймаганова в свою очередь поздравила казахстанских мужчин с Днем защитника Отечества.

Напомним, также сегодня казахстанцев с Днем защитника Отечества поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в акимате Астаны и Алматы сообщали, по сколько получат ветераны в этих мегаполисах на День Победы. К слову, суммарно в двух крупнейших городах Казахстана остался 51 ветеран ВОВ.

Также в начале апреля мы писали о том, будут ли в этом году в Казахстане проводиться парады на 7 и 9 мая. Тогда в Минобороны сообщали, что таких мероприятий не запланировано из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.