Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, отметив солдатов и офицеров, которые находились на передовой борьбы с паводками, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране.

В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина.

Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.

Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма.

Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих – неизменные приоритеты государственной политики.

Да здравствуют наши Вооруженные силы! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" – отметил президент.

Напомним, на этой неделе казахстанцы отдыхают три дня подряд – 7, 8 и 9 мая – в честь двух праздников, Дня защитника Отечества и Дня Победы.

При этом 10 мая, пятница, – это рабочий день, а 11 и 12 мая – обычные выходные.

Также в начале апреля мы писали о том, будут ли в этом году в Казахстане проводиться парады на 7 и 9 мая. Тогда в Минобороны сообщали, что таких мероприятий не запланировано из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Согласно закону "О праздниках в РК", День защитника Отечества, 7 мая, является государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.