Заморозки, осадки и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

7 мая ночью на северо-востоке области Абай ожидаются заморозки 3 градуса. Ночью и утром на востоке, юге области туман. На юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

7-8 мая на западе Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области прогнозируют туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Во вторник днем на западе, в центре Мангистауской области возможны сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Кызылординской области тоже ожидается гроза. 7 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на западный ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, юге области порывы 23-28 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

7 мая днем на западе, севере, юге Акмолинской области возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области тоже ожидаются заморозки 1 градус.

В Астане - гроза.

Во вторник днем на западе, севере, юге Карагандинской области прогнозируется гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области обещают заморозки 2 градуса. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

7 мая на севере области Ұлытау ожидается гроза. В центре области также сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе, востоке Атырауской области тоже сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с прогнозом сильных осадков в период 6-7 мая 2024 года в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В Алматинской области в период 7 - 13 мая в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2800 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Завтра в Западно-Казахстанской области пообещали ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на востоке Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области также ожидаются заморозки 3 градуса. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

7 мая на севере, востоке, юге Костанайской области будет гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.