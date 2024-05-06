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Движение автотранспорта ограничат на нескольких улицах в Астане

Опубликовано:

Ремонт дорог в Астане
Ремонт дорог в Астане. Фото: instagram/dorogi_transport_astana

Из-за ремонта дорог в Астане будет ограничено движение для транспорта на нескольких участках дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщает столичное управление в Instagram-аккаунте, в связи с проведением ремонта дорожного полотна планируется ограничение движения для автотранспорта средств сразу на нескольких участках дорог в Астане:

  • частичное перекрытие ул. Сарайшык от пр. Мангилик Ел до пр. Туран. Перекрытие улицы будет осуществляться поэтапно с 9 по 25 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по одной из сторон;
  • полное перекрытие ул. Ондирис от ул. Нефтянников до Северной объездной (схема прилагается ниже) с 06:00 до 23:30 12 мая текущего года.
Схема объезда
Схема объезда. Фото: instagram/dorogi_transport_astana

Жителей и гостей столицы акимат просит заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в праздничные выходные в Астане будет работать по расписанию выходного дня.

Также на время дорожных работ в столице изменили схемы движения маршрутов №14 и №64.

Сегодня стало известно, что с 8 мая также изменится схема движения двух автобусных маршрутов – №48 и №51.

Ранее также сообщалось, как будет работать общественный транспорт в праздничные выходные в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097149-dvizhenie-avtotransporta-ogranichat-na-neskolkih-ulicah-v-astane/

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