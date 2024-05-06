Схему движения двух автобусов изменят в Астане

В Астане изменится схема движения двух автобусных маршрутов – №48 и №51. Изменения вступят в силу с 8 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Как сообщили представители компании, с 8 мая в столице меняются схемы движения маршрутов №48 и №51.

Так, маршрут №48 теперь в направлении улицы Кудайбердиулы также будет курсировать с заездом на остановочный пункт "Гостиница Нурдаулет".

При этом схема движения маршрута №51 продлевается до ЖК "Орман парк".

С измененной схемой движения можно ознакомиться ниже в карусели.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в праздничные выходные в Астане будет работать по расписанию выходного дня.

Также на время дорожных работ в столице изменили схемы движения маршрутов №14 и №64.