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Схему движения двух автобусов изменят в Астане

Опубликовано:

Автобусы
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

В Астане изменится схема движения двух автобусных маршрутов – №48 и №51. Изменения вступят в силу с 8 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Как сообщили представители компании, с 8 мая в столице меняются схемы движения маршрутов №48 и №51.

Так, маршрут №48 теперь в направлении улицы Кудайбердиулы также будет курсировать с заездом на остановочный пункт "Гостиница Нурдаулет".

При этом схема движения маршрута №51 продлевается до ЖК "Орман парк".

С измененной схемой движения можно ознакомиться ниже в карусели.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в праздничные выходные в Астане будет работать по расписанию выходного дня.

Также на время дорожных работ в столице изменили схемы движения маршрутов №14 и №64.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097020-shemu-dvizheniya-dvuh-avtobusov-izmenyat-v-astane/

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