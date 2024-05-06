Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полицию в Казахстане перевели на усиленный режим работы

Опубликовано:

Проблесковые маячки установлены на полицейской машине
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудников полиции в Казахстане перевели на усиленный вариант несения службы в праздничные дни 7, 8 и 9 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Во время праздничных дней полицейские работают в усиленном варианте несения службы для обеспечения правопорядка и безопасности общества", – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что по республике на службу заступают свыше 21 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, на этой неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 мая – в честь двух праздников, Дня защитника Отечества и Дня Победы.

При этом 10 мая, пятница, – это рабочий день, а 11 и 12 мая – обычные выходные.

Ранее в акимате Астаны и Алматы сообщали, по сколько получат ветераны в этих мегаполисах на День Победы. К слову, суммарно в двух крупнейших городах Казахстана остался 51 ветеран ВОВ.

Также в начале апреля мы писали о том, будут ли в этом году в Казахстане проводиться парады на 7 и 9 мая. Тогда в Минобороны сообщали, что таких мероприятий не запланировано из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Согласно закону "О праздниках в РК", День защитника Отечества, 7 мая, а также День Победы, 9 мая, являются государственными праздниками.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097122-policiyu-v-kazahstane-pereveli-na-usilennyy-rezhim-raboty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.