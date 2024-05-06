Полицию в Казахстане перевели на усиленный режим работы

Сотрудников полиции в Казахстане перевели на усиленный вариант несения службы в праздничные дни 7, 8 и 9 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Во время праздничных дней полицейские работают в усиленном варианте несения службы для обеспечения правопорядка и безопасности общества", – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что по республике на службу заступают свыше 21 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, на этой неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 мая – в честь двух праздников, Дня защитника Отечества и Дня Победы.

При этом 10 мая, пятница, – это рабочий день, а 11 и 12 мая – обычные выходные.

Ранее в акимате Астаны и Алматы сообщали, по сколько получат ветераны в этих мегаполисах на День Победы. К слову, суммарно в двух крупнейших городах Казахстана остался 51 ветеран ВОВ.

Также в начале апреля мы писали о том, будут ли в этом году в Казахстане проводиться парады на 7 и 9 мая. Тогда в Минобороны сообщали, что таких мероприятий не запланировано из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Согласно закону "О праздниках в РК", День защитника Отечества, 7 мая, а также День Победы, 9 мая, являются государственными праздниками.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.