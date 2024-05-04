Дожди ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 4 мая – осадки прогнозируют в двух из них. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до +24 градусов, а ночью – опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью температура снизится до +8 градусов. Скорость ветра – 7,8 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидаются осадки. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а ночью – опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.

При этом вчера метеорологи сообщали, что с 4 по 6 мая в Казахстан вернется арктическая прохлада. Ночью в некоторых регионах температура воздуха может опуститься ниже нуля.