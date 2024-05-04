Заморозки и ветер до 30 м/с: непогода ожидается почти во всех регионах Казахстана в воскресенье

На завтра, 5 мая, штормовые предупреждения объявлены в 18 из 20 регионах страны. Синоптики предупредили жителей о грозах, сильном ветре и заморозках, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы 5 мая в конце дня ожидается сильный дождь. Днем временами гроза, шквал. Скорость ветра при грозе может достигать 15-20 м/с, а отдельные порывы – до 25 м/с.

Днем на востоке Карагандинской области прогнозируется сильный дождь, на юге, востоке области – гроза. Порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и востоке области Ұлытау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. В центре и на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре и в горных районах области Жетісу вероятна гроза. На севере, востоке региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, днем порывы – до 23-28 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза и шквал. Днем на севере, юге, в горных районах скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а порывы – 24-29 м/с.

"В связи с прогнозом сильных осадков в период с 5 по 7 мая 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – добавили метеорологи.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области сохранятся заморозки до 3 градусов.

При этом 5 мая в Кызылординской области ожидаются ночью – дождь, в центре и на востоке области – сильный дождь, днем на севере, востоке и в центре – временами сильный дождь. В центре, на севере, востоке области – гроза, град, шквал и ветер до 15-20 м/с. Также в центре и на юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на севере области, а днем на востоке – порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью на западе и севере региона ожидаются заморозки до 2 градусов.

На севере Атырауской области ночью также вероятны заморозки в 2 градуса, при этом на севере, западе и востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем – на юге и востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер при грозе – 18 м/с.

При этом на гидрологическом посту река Ертис – город Павлодар (затон) ожидается подъем уровня воды и превышение опасной отметки за счет увеличения сбросов с Шульбинского водохранилища, предупредили синоптики. При превышении опасной отметки, сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

На западе и севере Костанайской области ожидается туман. На востоке и юге – ветер до 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов.

Днем на северо-западе и юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе – туман. Днем на северо-западе области скорость ветра составит 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер – до 15-20 м/с, на севере и востоке области – порывы до 23-28 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области прогнозируется гроза, порывы ветра до 15-20 м/с.

"При этом в период с 5 по 8 мая на территории ВКО в связи с повышением температурного фона и ожидаемыми обильными осадками в виде дождя на большей части области 6 мая ожидается формирование склонового и местного стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек", – подчеркнули специалисты.

Днем на западе, севере, в центре области Абай также ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Актюбинской области ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных районах области – гроза, днем на севере, западе, в горных районах области – гроза, град, шквал. В горных районах также прогнозируется туман. Ветер в горных районах области – до 15-20 м/с, утром и днем – порывы до 23-28 м/с, в горных и предгорных районах области временами 30 м/с и более.

Кроме того, в Туркестанской области ожидается дождь, утром и днем – временами сильный дождь. Временами гроза, шквал, днем в горных районах – град. Утром и днем скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области – порывы до 23-28 м/с, на горных перевалах области – 30 м/с и более.

"В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 5 по 6 мая 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – добавили синоптики.