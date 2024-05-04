Дорогу перекроют на двух улицах в Астане

В Астане для проведения ремонта дорожного полотна на два дня перекроют движение по улицам Брусиловского и Титова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

По данным ведомства, в связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 мая будет частично перекрыто движение на участке улицы Брусиловского от улицы Кенесары до улицы Иманова.

В эти же дни планируется проведение ремонта дорожного покрытия по улице Титова на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер. При этом здесь движение для автотранспортных средств перекроют полностью.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – добавили в акимате.

Также сегодня сообщалось, что еще на семи улицах столицы появятся автобусные полосы.

Кроме того, ранее в акимате Астаны предупреждали, что с 3 по 18 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью), а с 7 по 9 мая планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А.Иманова — Республики.

При этом с 30 апреля по 6 мая частично перекрыт участок улицы Игилик — от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл.

Также мы писали, что с 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак.