Еще на семи улицах Астаны появятся автобусные полосы

Отдельные полосы для общественного транспорта Bus Lane на 7 участках улиц планируется внедрить в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщает пресс-служба транспортной компании в Instagram-аккаунте, на 7 участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane с общей протяженностью 58,6 км.

"В ближайшее время специальные полосы появятся по проспекту Тауелсиздик, ул. Керей Жанибек хандар, проспекту Улы Дала, проспекту Р. Кошкарбаева, ул. Ч. Айтматова. По срокам внедрения выделенных полос будем сообщать с конца мая", - говорится в сообщении.

Введение новых автобусных полос, как уверены в транспортной компании, позволит сократить время проезда общественного транспорта на 6 мин, а также увеличить скорость движения автобусов с 16 км/ч до 19 км/ч.

В компании напомнили, что проект Bus Lane впервые в пилотном режиме был внедрен в Астане 26 июля 2015 года на двух участках: проспект Момышулы - от проспекта Абылай хана до ул. Сарайшык, проспект Богенбай батыра - на участке от ул. Валиханова до проспекта Сарыарка.

Сейчас общая протяженность автобусных линий в Астане, по данным CTS, составляет 100,5км и затрагивает 27 участков дорог.

Напомним, ранее сообщалось, как будет работать общественный транспорт в Астане в праздничный день - 1 мая, а также 4 мая, в субботу.

Также на днях аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда в столице пересмотрят тариф за проезд в общественном транспорте. Тогда было анонсировано повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 90 тенге до 110 тенге.

Жителей и гостей столицы ранее предупреждали также о закрытии ряда улиц в Астане: