Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Астане на одной из улиц частично перекроют дорогу

Опубликовано:

Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане в связи с ремонтом дороги на неделю планируется перекрыть участок улицы Игилик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дороги по улице Игилик.

"В связи с этим с 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик — от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл", — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города местные власти просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонта дорожного полотна на несколько дней закроют участок дороги по улице Ташенова. А именно — участок от Бараева до Ташенова.

Также до конца ноября в Астане полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT.

В столице также планировалась перекрыть один из пешеходных мостов. Его намерены ремонтировать.

Всего в этом году, по данным акимата, в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093222-v-astane-na-odnoy-iz-ulic-chastichno-perekroyut-dorogu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.