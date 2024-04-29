В Астане на одной из улиц частично перекроют дорогу

В Астане в связи с ремонтом дороги на неделю планируется перекрыть участок улицы Игилик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дороги по улице Игилик.

"В связи с этим с 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик — от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл", — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города местные власти просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонта дорожного полотна на несколько дней закроют участок дороги по улице Ташенова. А именно — участок от Бараева до Ташенова.

Также до конца ноября в Астане полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT.

В столице также планировалась перекрыть один из пешеходных мостов. Его намерены ремонтировать.

Всего в этом году, по данным акимата, в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.