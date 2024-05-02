Несколько улиц перекроют в Астане из-за ремонта

Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане в связи с дорожными работами - ограничения введены до 18 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и на пересечении Иманова-Республики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 3 по 18 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью).

Также планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А.Иманова — Республики.

Перекресток будет перекрыт частично с 7 по 9 мая текущего года.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, то с 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик — от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл.

Также мы писали, что с 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак.