Полчища мух и комаров напугали жителей подтопленной Кобды (видео)

В селе Кобда в Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков, завелись, по словам местных жителей, полчища больших комаров и зеленых мух, передает сайт телеканала КТК.

Жители Кобды делятся кадрами, на которых комары внушительных размеров облепили окно. Местные жители утверждают, что насекомые появились после потопа. Говорят, они тучами залетают в дома.

Также, по словам сельчан, в райцентре наблюдается нашествие зеленых мух. Люди уверены, все это – следствие сырости, которая стоит в поселке из-за наводнения.

Чиновники подтвердили, что в Кобде после большой воды действительно появилось много насекомых. Однако сельчан попросили потерпеть – на этих выходных планируется санобработка против комаров и мошек.

"На основании договора Национального центра экспертизы начнем свою работу с 5 мая 2024 года по дезинфекции кобдинского села", – заявил и.о. руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Кобдинского района Темирлан Демесинов.

Источник: КТК