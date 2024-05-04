Полчища мух и комаров напугали жителей подтопленной Кобды (видео)
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В селе Кобда в Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков, завелись, по словам местных жителей, полчища больших комаров и зеленых мух, передает сайт телеканала КТК.
Жители Кобды делятся кадрами, на которых комары внушительных размеров облепили окно. Местные жители утверждают, что насекомые появились после потопа. Говорят, они тучами залетают в дома.
Также, по словам сельчан, в райцентре наблюдается нашествие зеленых мух. Люди уверены, все это – следствие сырости, которая стоит в поселке из-за наводнения.
Чиновники подтвердили, что в Кобде после большой воды действительно появилось много насекомых. Однако сельчан попросили потерпеть – на этих выходных планируется санобработка против комаров и мошек.
"На основании договора Национального центра экспертизы начнем свою работу с 5 мая 2024 года по дезинфекции кобдинского села", – заявил и.о. руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Кобдинского района Темирлан Демесинов.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095670-polchishcha-muh-i-komarov-napugali-zhiteley-podtoplennoy-kobdy-video/