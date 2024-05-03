Ограничения ввели на БАКАД до конца мая

На некоторых полосах Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) до конца мая ввели временное ограничение движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет автомобильных дорог Минтранспорта.

Сегодня на БАКАД начались работы по обновлению дорожной разметки на полотно. В связи с этим в течение мая будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах.

Меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения, сообщается в Facebook-профиле комитета.

Обновленная разметка четче обозначит границы полос - это поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций.

Участников дорожного движения призвали быть внимательными и следовать указаниям, размещенным на информационных табло. Завершить работы планируется до конца мая.

Напомним, что движение по БАКАД в Алматинской области официально открыли в июне прошлого года. Строительство дороги началось еще в 2018 году, тогда стоимость проекта составляла 180 млрд тенге. Сроки открытия переносились.

Мы также рассказывали, что большая часть дороги, а именно 57 километров из общих 66, является шестиполосной. Остальные 9 километров, от трассы "Алматы - Ташкент" до Верхней каскеленской и от Кульджинки до Талгарского тракта, - четырехполосными.

В июле 2023 года проезд по БАКАД стал платным в Алматы.