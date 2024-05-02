Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кызылординку с 4 детьми после смерти мужа признали банкротом из-за долга в 8 млн тенге

Опубликовано:

Плачущая женщина
Женщина плачет. Иллюстративное фото: spukkato / Getty Images

В Кызылорде к вдове, которая осталась без работы с четырьмя детьми на руках, применили процедуру банкротства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, жительница Кызылорды обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом.

"Покойный муж женщины взял кредит в банке и потратил его на дополнительное строительство станции техобслуживания и приобретение необходимого оборудования. Однако муж внезапно скончался, а долги по кредитам перешли к жене по наследству", - установил суд.

Задолженность многодетной матери по кредиту превысила 8 млн тенге.

"В своем заявлении женщина указала, что сейчас не работает по состоянию здоровья, не имеет стабильного дохода, не может выплатить кредит в одиночку после смерти мужа, в семье проживает пожилая мать мужа и четверо детей, не имеет другого источника дохода, кроме социального пособия по случаю потери кормильца, и просила суд применить процедуру банкротства", - пояснили в суде.

Банк указал, что право требования обязательства по кредиту передано коллекторскому товариществу, которое, в свою очередь, заявило, что женщина не погашает долг.

В ходе судебного заседания было установлено, что за кызылординкой не зарегистрировано недвижимое имущество и она не работает.

"Размер кредита женщины перед банком превышает установленный законодательством 1 600 МРП, факт погашения обязательств перед банком в течение 12 месяцев подряд и применения процедуры внесудебного или судебного банкротства в течение семи лет не установлен", - сообщили в суде.

Заявление женщины было удовлетворено. Вынесено решение о применении процедуры банкротства через суд.

Ранее в Алматинской области мать семи детей, имеющая задолженность в размере 10,8 млн тенге, продала квартиру, чтобы расплатиться по кредиту, но не смогла погасить долг. Ее признали банкротом.

А житель Риддера не имел работы и собственности и накопил долг по трем исполнительным производствам на сумму почти 6 млн тенге. Из-за этого к нему применили процедуру судебного банкротства.

В начале года казахстанец подал заявление на банкротство из-за долга в 2978 тенге. Специалисты предупредили о серьезных последствиях данной процедуры, в частности, невозможности в течение пяти лет оформлять никакие займы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094416-kyzylordinku-s-4-detmi-posle-smerti-muzha-priznali-bankrotom-iz-za-dolga-v-8-mln-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.