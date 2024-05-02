Кызылординку с 4 детьми после смерти мужа признали банкротом из-за долга в 8 млн тенге

В Кызылорде к вдове, которая осталась без работы с четырьмя детьми на руках, применили процедуру банкротства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, жительница Кызылорды обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом.

"Покойный муж женщины взял кредит в банке и потратил его на дополнительное строительство станции техобслуживания и приобретение необходимого оборудования. Однако муж внезапно скончался, а долги по кредитам перешли к жене по наследству", - установил суд.

Задолженность многодетной матери по кредиту превысила 8 млн тенге.

"В своем заявлении женщина указала, что сейчас не работает по состоянию здоровья, не имеет стабильного дохода, не может выплатить кредит в одиночку после смерти мужа, в семье проживает пожилая мать мужа и четверо детей, не имеет другого источника дохода, кроме социального пособия по случаю потери кормильца, и просила суд применить процедуру банкротства", - пояснили в суде.

Банк указал, что право требования обязательства по кредиту передано коллекторскому товариществу, которое, в свою очередь, заявило, что женщина не погашает долг.

В ходе судебного заседания было установлено, что за кызылординкой не зарегистрировано недвижимое имущество и она не работает.

"Размер кредита женщины перед банком превышает установленный законодательством 1 600 МРП, факт погашения обязательств перед банком в течение 12 месяцев подряд и применения процедуры внесудебного или судебного банкротства в течение семи лет не установлен", - сообщили в суде.

Заявление женщины было удовлетворено. Вынесено решение о применении процедуры банкротства через суд.

Ранее в Алматинской области мать семи детей, имеющая задолженность в размере 10,8 млн тенге, продала квартиру, чтобы расплатиться по кредиту, но не смогла погасить долг. Ее признали банкротом.

А житель Риддера не имел работы и собственности и накопил долг по трем исполнительным производствам на сумму почти 6 млн тенге. Из-за этого к нему применили процедуру судебного банкротства.

В начале года казахстанец подал заявление на банкротство из-за долга в 2978 тенге. Специалисты предупредили о серьезных последствиях данной процедуры, в частности, невозможности в течение пяти лет оформлять никакие займы.