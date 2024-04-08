Казахстанца с долгом в 6 млн тенге признали банкротом

Житель Риддера накопил долг по трем исполнительным производствам на сумму почти 6 млн тенге, не имел работы и собственности и был признан банкротом, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Риддерским городским судом рассмотрено заявление местного жителя о применении в отношении него процедуры судебного банкротства.

"Заявитель является должником по трем исполнительным производствам о взыскании с него в общей сложности 5 952 229 тенге. Следовательно, размер обязательств должника перед кредиторами согласно Закону "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" превышает 1 600 МРП," - установил суд.

Согласно заключению финансового управляющего, должник неплатежеспособен и имеются основания для применения процедуры судебного банкротства.

"Кредиторская задолженность составляет 5 952 229 тенге, какого-либо движимого, недвижимого имущества не зарегистрировано, счетов в банке не имеется, должник не имеет постоянной работы, пенсионные отчисления отсутствуют, погашение обязательств перед кредиторами в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи такого заявления отсутствует", - отметили в суде.

Решением суда заявление жителя ВКО о применении процедуры судебного банкротства было удовлетворено.

Судебной коллегией по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда решение суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.

В марте сообщалось, что казахстанцам могут запретить брать кредиты без согласия супругов. Рабочая группа парламента на заседании обсудила проект закона.

Ранее из-за долга в 2 978 тенге перед банком казахстанец подал заявление на банкротство. В Первом кредитном бюро предупредили граждан о серьезных последствиях после такой процедуры. Одно из главных - при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.

В 2023 году во внесудебном порядке заявления на банкротство подали почти 74,6 тыс. казахстанцев, но смогли стать банкротами только 7 677 заемщиков. Среди тех, кто подавал заявление, средняя сумма задолженности составляла примерно почти 1,86 млн тенге.