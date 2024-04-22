Мать 7 детей признали банкротом в Алматинской области

В Алматинской области мать 7 детей продала квартиру, чтобы расплатиться по кредиту, но не смогла погасить долг. Ее признали банкротом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, почти 17 лет назад, летом 2007 года, женщина заключила с банком договор займа. В связи с тем, что продолжительное время она не могла вовремя погашать кредит, у нее образовалась задолженность в размере 10,8 млн тенге.

Женщина неоднократно предпринимала меры по урегулированию задолженности. Так, в ноябре 2009 года она продала свою четырехкомнатную квартиру за 4,7 млн тенге с разрешения банка и вырученные денежные средства направила в счет погашения задолженности.

Также жительница региона направляла предложения по прощению просроченного основного долга, вознаграждения, с составлением графика погашения по остальной части задолженности. Однако все эти меры не позволили в полном объеме погасить долг.

В итоге казахстанка обратилась в суд с просьбой применить в отношении нее процедуру судебного банкротства. Суд первой инстанции удовлетворил ее иск. Но банк, не соглашаясь с таким решением, обжаловал его в апелляции.

"Заемщик относится к социально уязвимым слоям населения, воспитывает 7 детей, не работает, не имеет источников дохода и имущества для погашения кредиторской задолженности", - установила апелляционная коллегия.

Как отметили в суде, в соответствии с требованиями Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" основания для применения процедуры судебного банкротства имеются.

"На момент предъявления заявления имущества, денежных средств и иных ценностей должник не имеет, получает ежемесячно около 95 тыс. тенге государственных пособий, других источников дохода не установлено, пенсионных отчислений нет", - пояснили в апелляционной коллегии.

Коллегия, изучив жалобу банка и исследовав материалы дела, пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно вынес решение об удовлетворении заявленных требований. Постановление апелляции вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что житель Восточно-Казахстанской области накопил долг по трем исполнительным производствам на сумму почти 6 млн тенге, не имел работы и собственности и был признан банкротом. Согласно заключению финансового управляющего, должник неплатежеспособен и имелись основания для применения процедуры судебного банкротства.

А житель Алматы, на котором было шесть кредитов, рассказал о своих долгах. По словам мужчины, сейчас он в долговой яме, из которой уже не знает, как выбраться. Из-за финансовых проблем от него уже ушла жена, забрав дочь.