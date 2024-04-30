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Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана 1 мая

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Туман на улице
Туман. Иллюстративное фото: MarcusR/Getty Images

1 мая в Астане и ряде областей Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Преимущественно, в связи с возможным туманом, грозой и осадками, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью и утром 1 мая возможен туман. В Алматы завтра днем временами ожидается гроза, шквал, порывы ветра могут достигать 15-20 м/c.

Сильный дождь ожидается и в Алматинской области. В Қонаеве 1 мая днем временами ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области 1 мая тожепрогнозируется гроза, она будет днем и в Уральске.

1 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Утром и днем на севере региона — пыльная буря. Между тем на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане завтра днем синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15-20 м/с.

В среду днем на востоке, юге области Абай ожидается гроза, град. На юге также сохраняется высокая пожарная опасность.

1 мая в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, западе области гроза. Дождь и гроза прогнозируются и в Петропавловске, а ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Гроза и град завтра днем вероятны и в Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске возможен порывистый ветер.

Завтра ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау, как и в ряде других областных центров, также ожидается сильный ветер.

1 мая на севере Мангистауской области ожидается гроза. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. По прогнозу синоптиков, по области и в самом Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Пожарная опасность завтра сохранится также в Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областях.

1 мая днем в области Жетісу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. В районе Алакольских озер ожидается сильный ветер — до 30 м/с. В Талдыкоргане завтра также ожидается гроза.

Грозу синоптики обещают завтра и в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094071-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana-1-maya/

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