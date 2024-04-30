Снег обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 30 апреля - в одном из мегаполисов ожидается снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снег. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 10,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.