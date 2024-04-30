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Школьница на занятиях потеряла сознание и умерла в Алматинской области

Опубликовано:

Школьница сидит на уроке
Школьница. Иллюстративное фото: pexels.com

23 апреля 2024 года в средней школе Карасайского района скончалась ученица 4 класса 2014 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление образования Алматинской области.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, во время занятий девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Медицинская помощь была оказана в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 08.10.2020 года №118.

"Несмотря на усилия медицинских специалистов, школьница скончалась в машине скорой помощи. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким ученицы. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", - рассказали в Управлении образования Алматинской области.

Напомним, 11 апреля восьмиклассник упал и потерял сознание в Актобе. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Также в отношении персонала спортивной школы проводится досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Позже выяснилось, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате. Кроме того, сообщалось о задержании одного, а затем и второго подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093705-shkolnica-na-zanyatiyah-poteryala-soznanie-i-umerla-v-almatinskoy-oblasti/

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