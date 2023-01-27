Преподавателя вуза задержали в Таразе (видео)

Задержание. Кадр из видео: Telegram/POLICE_of_KZ

Преподавателя вуза задержали в Таразе. Его подозревают в том, что он требовал со студентов по 50 тыс. тенге за успешное прохождение практики и сдачу экзаменов. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 20 января оперативная группа УБОП ДП Жамбылской области задержала 46-летнего преподавателя вуза в служебном кабинете при получении от студента денег в размере 200 тыс. тенге.

"Установлено, что подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента по 50 тысяч тенге. Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметили в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по п.3 ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц", что грозит ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, высшее образование в Казахстане могут получить те, кто имеет общее среднее, техническое, профессиональное или послесреднее образование.

Прием на обучение по программам высшего и послевузовского образования возможен по заявлению абитуриента на конкурсной основе (Закон "Об образовании", ст.26, п.3).

Условия конкурса должны обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы абитуриентов соответствующего уровня.

Согласно ст.35 Закона "Об образовании", обучение по программам высшего образования проходит в таких формах:

очная;

онлайн-обучение;

экстернат.

По ряду образовательных программ обучение в форме онлайн или экстерната не допускается. Например, экстернат невозможен по таким направлениям подготовки (бакалавриат): информационно-коммуникационные технологии; инженерия и инженерное дело; производственные и обрабатывающие отрасли; агрономия и транспортные услуги; военное дело и национальная безопасность.

Онлайн-обучение недопустимо в педагогике и психологии, искусстве, здравоохранении, военном деле, национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006994-prepodavatelya-vuza-zaderzhali-v-taraze-video/