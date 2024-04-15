Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Студентка заявила о домогательствах преподавателей в Актау

Опубликовано:

Каспийский университет технологий и инжиниринга
Yessenov University. Фото: yu.edu.kz

В Актау студентка Yessenov University заявила о коррупции и домогательствах в учебном заведении. В пресс-службе университета прокомментировали анонимное обращение девушки, передает Lada.kz.

В Тelegram-канале Egov.Press опубликовали видео с анонимным обращением девушки, которая назвала себя студенткой Каспийского университета технологий и инжиниринга в Актау (Yessenov University).

Она заявила о домогательствах со стороны некоторых преподавателей.

"Жестокое обращение к студентам со стороны преподавателей по физической культуре. В особенности, преподаватели мужского пола пренебрегают своими обязанностями и заставляют студенток делать непристойные движения со словами: "Я тебе помогу, это неправильно" и т.д. В это время они деликатно касаются девушек руками в неподобающих местах.

Также некоторые из них просят взятки у студентов. И, в то же самое время преподаватели физической культуры угрожают нам тем, что они могут стать причиной нашего отчисления, если мы не пойдем на уступки", - заявила девушка в своем обращении.

Также она рассказала об актуальной проблеме, с которой, по ее словам, сталкиваются обучающиеся в университете.

"Одной из проблем является то, что студентов, поступивших со второго семестра, заманивают обманным путем. То есть им обещают, что во время перевода в университет они будут платить всего лишь половину суммы - 300 тыс. тенге. И у них не будет задолженности.

Но по окончании учебного года оказывается, что у них появляются те самые задолженности, которых обещали, что не будет. И им приходится закрывать задолженности в течение месяца. И поэтому в нашем университете очень много студентов, которые не знают, что будут такие задолженности. В основном такие студенты являются гражданами других стран", - сказала студентка.

Девушка в своем обращении заявила, что некоторые дисциплины добавляются в середине семестра, что, по ее словам, происходит из-за оплошности специалистов. И студентам приходится за одну неделю отрабатывать все пройденные темы.

"Этот случай происходит не первый раз. Также проблемой являются отношения преподавателей со студентами, чрезмерное количество студентов в одной аудитории. Некоторые аудитории находятся именно в подвале, где нет вентиляции, там практически нечем дышать. Недостаточно дается времени для объяснения темы во время лекции", - сообщила студентка.

Как заявила девушка, руководители факультетов не интересуются проблемами студентов.

"В случае обращения к ним они угрожают тем, что они "завалят" дипломную работу на четвертом курсе. Также они перекидывают всю вину на студентов. Эти проблемы являются самыми актуальными, поэтому я прошу сделать проверку в университете. И провести анонимный опрос среди студентов", - подытожила девушка.

В пресс-службе Yessenov University прокомментировали анонимное обращение студентки.

"К нам с такой жалобой студентка не обращалась. Сейчас мы даже не знаем, с какого она факультатива и является ли вообще студенткой нашего вуза. Но внутреннее расследование уже начато. Будет проводиться анкетирование среди студентов", - сообщили в пресс-службе вуза.

Здесь отметили, что в университете открытая система обращений, и есть много путей для подачи анонимной жалобы.

"У нас в университете есть антикоррупционная служба, студенческий парламент, социальные сети, блог ректора, кураторы. Студент может анонимно обратиться с жалобой и озвучить свою проблему. В нашем университете мы стремимся к прозрачности, справедливости и безопасности для каждого студента. Если у студента возникла проблема или он столкнулся с нарушением, он всегда может обратиться анонимно, чтобы озвучить свою проблему", - заверили в университете.

Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Есенова - крупнейший современный университет, прошедший государственную аттестацию и аккредитацию, центр высшего образования, науки и культуры Мангистауской области, имеющий 45-лeтнию историю.

В настоящее время в университете осуществляется подготовка специалистов для нефтегазовой промышленности, дорожного транспорта, машиностроения, а также педагогики, юриспруденции, экономики, информационных систем, стандартизации, финансов, геологии, экологии, теплоэнергетики, строительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085206-studentka-zayavila-o-domogatelstvah-prepodavateley-v-aktau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.