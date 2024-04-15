Студентка заявила о домогательствах преподавателей в Актау

В Актау студентка Yessenov University заявила о коррупции и домогательствах в учебном заведении. В пресс-службе университета прокомментировали анонимное обращение девушки, передает Lada.kz.

В Тelegram-канале Egov.Press опубликовали видео с анонимным обращением девушки, которая назвала себя студенткой Каспийского университета технологий и инжиниринга в Актау (Yessenov University).

Она заявила о домогательствах со стороны некоторых преподавателей.

"Жестокое обращение к студентам со стороны преподавателей по физической культуре. В особенности, преподаватели мужского пола пренебрегают своими обязанностями и заставляют студенток делать непристойные движения со словами: "Я тебе помогу, это неправильно" и т.д. В это время они деликатно касаются девушек руками в неподобающих местах.

Также некоторые из них просят взятки у студентов. И, в то же самое время преподаватели физической культуры угрожают нам тем, что они могут стать причиной нашего отчисления, если мы не пойдем на уступки", - заявила девушка в своем обращении.

Также она рассказала об актуальной проблеме, с которой, по ее словам, сталкиваются обучающиеся в университете.

"Одной из проблем является то, что студентов, поступивших со второго семестра, заманивают обманным путем. То есть им обещают, что во время перевода в университет они будут платить всего лишь половину суммы - 300 тыс. тенге. И у них не будет задолженности.

Но по окончании учебного года оказывается, что у них появляются те самые задолженности, которых обещали, что не будет. И им приходится закрывать задолженности в течение месяца. И поэтому в нашем университете очень много студентов, которые не знают, что будут такие задолженности. В основном такие студенты являются гражданами других стран", - сказала студентка.

Девушка в своем обращении заявила, что некоторые дисциплины добавляются в середине семестра, что, по ее словам, происходит из-за оплошности специалистов. И студентам приходится за одну неделю отрабатывать все пройденные темы.

"Этот случай происходит не первый раз. Также проблемой являются отношения преподавателей со студентами, чрезмерное количество студентов в одной аудитории. Некоторые аудитории находятся именно в подвале, где нет вентиляции, там практически нечем дышать. Недостаточно дается времени для объяснения темы во время лекции", - сообщила студентка.

Как заявила девушка, руководители факультетов не интересуются проблемами студентов.

"В случае обращения к ним они угрожают тем, что они "завалят" дипломную работу на четвертом курсе. Также они перекидывают всю вину на студентов. Эти проблемы являются самыми актуальными, поэтому я прошу сделать проверку в университете. И провести анонимный опрос среди студентов", - подытожила девушка.

В пресс-службе Yessenov University прокомментировали анонимное обращение студентки.

"К нам с такой жалобой студентка не обращалась. Сейчас мы даже не знаем, с какого она факультатива и является ли вообще студенткой нашего вуза. Но внутреннее расследование уже начато. Будет проводиться анкетирование среди студентов", - сообщили в пресс-службе вуза.

Здесь отметили, что в университете открытая система обращений, и есть много путей для подачи анонимной жалобы.

"У нас в университете есть антикоррупционная служба, студенческий парламент, социальные сети, блог ректора, кураторы. Студент может анонимно обратиться с жалобой и озвучить свою проблему. В нашем университете мы стремимся к прозрачности, справедливости и безопасности для каждого студента. Если у студента возникла проблема или он столкнулся с нарушением, он всегда может обратиться анонимно, чтобы озвучить свою проблему", - заверили в университете.

Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Есенова - крупнейший современный университет, прошедший государственную аттестацию и аккредитацию, центр высшего образования, науки и культуры Мангистауской области, имеющий 45-лeтнию историю.

В настоящее время в университете осуществляется подготовка специалистов для нефтегазовой промышленности, дорожного транспорта, машиностроения, а также педагогики, юриспруденции, экономики, информационных систем, стандартизации, финансов, геологии, экологии, теплоэнергетики, строительства.