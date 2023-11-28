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Декану университета в Атырау незаконно начислялась зарплата, когда ее не было на рабочем месте

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Женщина считает деньги
Зарплата. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С 2017 года по сентябрь 2023 года декану факультета "Экономика и право" НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова" незаконно начислялась зарплата, передает AtyrauPress.

"В указанный период, за 80 рабочих дней, данному декану в табелях были проставлены оплачиваемые дни, тогда как фактически она отсутствовала на рабочем месте. Оплата составила в общей сумме около 1 млн тенге", – сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по региону.

Позже изданию инцидент прокомментировали в пресс-службе Атырауского университета.

"Указанному бывшему работнику университета, согласно табелю, были начислены и оплачены те дни, когда она выезжала в командировку ранее запланированного срока либо возвращалась позднее, а также дни, когда она в определенные периоды отсутствовала по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. Ущерб, причиненный университету, был полностью возмещен бывшим деканом, согласно выявленной сумме", – говорится в сообщении.

По информации издания, в прошлом месяце за нарушение трудовой дисциплины декан была освобождена от занимаемой должности.

Кроме того, должностные лица, проявившие халатность, что повлекло за собой данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, еще в июле Антикор сообщал, что в Казахстане на данный момент зарегистрировано более 100 уголовных дел в сфере образования с предварительным ущербом в 7,9 млрд тенге.

Добавим, что Атырауский университет имени Халела Досмухамедова, по информации на сайте, был основан еще в 1950 году как Гурьевский учительский институт. 2 июня 1994 года Совет министров РК принял постановление о реорганизации вуза в университет. Несколько позже ему было присвоено имя Халела Досмухамедова.

На сегодня в университете по различным формам обучения получают образование более семи тысяч студентов.

Также отмечается, что АГУ – это единственный государственный университет в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047900-dekanu-universiteta-v-atyrau-nezakonno-nachislyalas-zarplata-kogda-ee-ne-bylo-na-rabochem-meste/

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