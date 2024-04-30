Прием заявлений от пострадавших от паводков окончен в Актобе (видео)

В Актобе завершился прием заявлений по возмещению ущерба пострадавшим во время паводка. Всего за помощью обратилось больше 3,5 тыс. человек, передает сайт телеканала КТК.

Вчера, 29 апреля, был последний день, когда жители города могли подать документы в акимат и претендовать на дальнейшие выплаты.

Заявления от пострадавших во время паводка актюбинцев принимают в акиматах двух районов – Астана и Алматы. В последнем, как выяснилось, проживает большая часть заявителей. Там под воду ушли 35 домов. У остальных горожан во время наводнения пострадало имущество.

Всего, по данным чиновников, поступило около 3 с половиной тысяч заявлений. По алгоритму сразу после этого комиссия осматривает повреждения и, исходя из заключения технической экспертизы, людям выплачивается компенсация. Какую сумму уже перечислили актюбинцам, в акимате сказать пока затруднились.

"По Астанинскому району 39 семей уже получили выплаты по возмещению материального ущерба. По району Алматы –101 семья. Всего же поступило 3443 заявления. Точная сумма перечисленных денег будет известна после завершения всех работ.

Кроме этого, 1444 пострадавших получили единовременную выплату – по 300 тысяч тенге", - сообщил руководитель аппарата акима Актобе Бекзат Тургалиев.

Источник: КТК