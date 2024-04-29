Со скидкой – 26 590 тенге: казахстанцы заинтересовались кроссовками Токаева

В Сети казахстанцы активно обсуждают кроссовки президента Касым-Жомарта Токаева, которые глава государства надел на субботник в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Обувь президента, попавшая в кадр, оказалась демократичного бренда, стоимость которого нельзя назвать высокой.

"У меня беговые немного подороже", - пишет . "Зато у него одноразовые", - шутят другие. Кто-то отмечает скромность президента.

Мы тем временем решили узнать стоимость кроссовок.

Токаев на субботнике. Фото: t.me/aqorda_resmi

В одном из интернет-магазинов цена такой модели составляет 37 990 тенге. Со скидкой их можно приобрести за 26 590 тенге.

Кроссовки. Скриншот : intertop.kz

Напомним, в минувшие выходные глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее "Улытау" в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

В 2022 году обувь Токаев уже привлекала внимание публики - президент надевал туфли казахстанского производства для зарубежного визита в Катар. Еще через полгода он вновь появился в обуви казахстанского бренда, но уже во время визита в Узбекистан.