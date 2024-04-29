Дожди и до 26 градусов тепла обещают синоптики в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - на этой неделе ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

29 апреля в Алматы обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

30 апреля ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

1 мая будет дождь. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью – опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

2 мая в Алматы синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 21 градуса, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,5 м/с.

3 мая будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

4 мая обещает быть облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,6 м/с.

5 мая, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.