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До -1 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Иней на цветке
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 28 апреля. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +10 градусов, а ночью – опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

В Астане синоптики прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте же, по данным метеорологов, будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +16 градусов, ночью – опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,1 м/с.

При этом специалисты "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах страны, в том числе и в двух мегаполисах. Тогда как в некоторых областях жителей предупредили о высокой пожарной опасности, в других прогнозируются гроза, сильный ветер и град.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092370-do-1-gradusa-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Александра Гольм

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До -1 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье
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