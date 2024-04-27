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Снег и град ожидаются в Казахстане

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Мужчина стоит возле снежных гор
Снег. Иллюстративное фото: pexels.com

В ряде регионов Казахстана на воскресенье, 28 апреля, объявлено штормовое предупреждение. В двух мегаполисах страны также ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

28 апреля в Алматы ночью и утром ожидается туман.

28 апреля в горных районах Алматинской области возможны сильные осадки (преимущественно снег), туман.

В воскресенье в Шымкенте во второй половине дня могут быть гроза, шквал, ветер, порывы 15-20 м/с.

28 апреля на юге Карагандинской области ожидается ветер 15-20 м/с, а также высокая пожарная опасность.

В воскресенье на большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

28-29 апреля на востоке и севере области Жетісу может быть ветер 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Также в эти дни на севере региона ожидается высокая пожарная опасность.

28-29 апреля на юге Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

28 апреля днем на западе, севере и востоке Акмолинской области возможна гроза, ветер 15-20, днем порывы 23 м/с.

В воскресенье в Кызылординской области может быть ветер днем в центре, на востоке региона 15-20 м/с. 28-29 апреля в центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

28 апреля днем на западе и севере Костанайской области ожидается гроза, ветер 15-20, днем на западе, севере, востоке региона порывы 23 м/с.

В воскресенье на юго-западе области Абай возможен ветер 15-20 м/с. На юге региона ожидается высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанская области с 20.00 часов 27 апреля до 20.00 часов 28 апреля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

28 апреля днем на севере Павлодарской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на западе и севере Северо-Казахстанской области возможны дождь, гроза, ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

28 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере региона - пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что с 28 по 29 апреля на большей части Казахстана могут пройти сильные дожди с грозами и порывистым ветром.

Также специалисты рассказывали, какая погода ожидается в мае. По их словам, неустойчивый характер погоды - дождь с грозой и порывистым ветром - вероятен в течение месяца, в отдельные дни - с выпадением града. В некоторых областях - жара до +40.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092202-sneg-i-grad-ozhidayutsya-v-kazahstane/

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