Пункт пропуска на границе с Россией возобновил работу спустя месяц
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В Костанайской области на границе с РФ возобновил работу пункт пропуска "Желкуар", который был закрыт месяц назад из-за сложной паводковой ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
"Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" через Государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18:00 часов 27 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.
Напомним, что пункт пропуска "Желкуар" был закрыт с 29 марта 2024 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092388-punkt-propuska-na-granice-s-rossiey-vozobnovil-rabotu-ego-zakryvali-iz-za-pavodkov/