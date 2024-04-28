Пункт пропуска на границе с Россией возобновил работу спустя месяц

В Костанайской области на границе с РФ возобновил работу пункт пропуска "Желкуар", который был закрыт месяц назад из-за сложной паводковой ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

"Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" через Государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18:00 часов 27 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пропуска "Желкуар" был закрыт с 29 марта 2024 года.